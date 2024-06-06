ÖSYM tarih verdi: 2024-ALES/2 başvuruları ne zaman bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 28 Temmuz'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) başvuruları başladı. Adaylar, 28 Temmuz'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek. Peki, 2024-ALES/2 başvuruları ne zaman bitecek?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) başvuruları devam ediyor. Henüz başvuru yapmayan adaylar da belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 2024-ALES/2 başvuruları hakkında bilgiler...