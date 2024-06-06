ÖSYM tarih verdi: 2024-ALES/2 başvuruları ne zaman bitecek?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) başvuruları devam ediyor. Henüz başvuru yapmayan adaylar da belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 2024-ALES/2 başvuruları hakkında bilgiler...