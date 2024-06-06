ÖSYM tarih verdi: 2024-ALES/2 başvuruları ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 28 Temmuz'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) başvuruları başladı. Adaylar, 28 Temmuz'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek. Peki, 2024-ALES/2 başvuruları ne zaman bitecek?

ÖSYM tarih verdi: 2024-ALES/2 başvuruları ne zaman bitecek? - 1

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) başvuruları devam ediyor. Henüz başvuru yapmayan adaylar da belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 2024-ALES/2 başvuruları hakkında bilgiler...

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ÖSYM tarih verdi: 2024-ALES/2 başvuruları ne zaman bitecek? - 2

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?


ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 12 Haziran'a kadar sınava başvurabilecek.


ÖSYM tarih verdi: 2024-ALES/2 başvuruları ne zaman bitecek? - 3

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?


Adaylar, sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

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