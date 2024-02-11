ÖSYM tarih verdi: 2024 EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), bu yıl düzenlenecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) başvuru ve sınav tarihi araştırmaları hız kazandı. Peki, 2024 EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak?
İki yılda bir gerçekleştirilen EKPSS'nin 2024 başvuru, kura çekim ve oturum tarihi ile sonuç takvimi için geri sayım başladı. En son 2022 yılında yapılan EKPSS 2024 yılında bir kez daha daha yapılacak. 2024 ÖSYM takvimine göre EKPSS nisan ayında organize edilecek. İşte, 2024 EKPSS takvimine dair tüm tarihler...