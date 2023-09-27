Sınavlar ne zaman başlıyor? İşte MEB okullarda ortak sınav tarihleri
2023-2024 eğitim dönemi başladı. MEB ülke genelinde ortaokul ve liselerde ilk kez yapılacak "ortak sınav" tarihlerini açıkladı. Bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı alınmıştı. Peki, sınavlar ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığınca, "Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlıkça, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak." bilgisi paylaşıldı. Bakanlık, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğine göre gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin merak edilen konularla sıkça sorulan soruları internet sitesinden yanıtladı. İşte, MEB okullarda ortak sınav tarihleri...