SÖMESTR TARİHİ: Karneler ne zaman verilecek? Birinci dönem ne zaman bitecek?

"Bu tür şikayetler öğrencilerden de öğretmenlerden de bize geliyor. Bu yılkini gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım eğer öyle bir olumsuzluk varsa biz de gereğini yaparız. Bakanlıkta her genel müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı var. Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından bütün uygulamalarımız izleniyor. Bu yıl da ara tatilden sonra daire başkanlığımız bir rapor oluşturur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam ettiririz. Eğitim öğretim süreci ile ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim, Türkiye çapında değil bölgesel olarak uygulanabilir. Her il bazlı, iklim koşulları olarak, coğrafi mesafeler uzaklıklar bunlar göz önünde bulundurularak bu inisiyatifler valiliklere bırakılabilir."