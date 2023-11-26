SÖMESTR TARİHİ: Karneler ne zaman verilecek? Birinci dönem ne zaman bitecek?
MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulandı. Tatilin sona ermesiyle 81 ilde yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen eğitim-öğretime devam ediyor. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim-öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek. Peki, ilk dönem ne zaman bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı. Şimdi ise ilk dönemin biteceği ve karnelerin alınacağı tarih merak konusu oldu. İşte, sömestr başlama tarihi...