Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı! (e-Devlet öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı)

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"Öğretmen sayımızı toplamda yaklaşık 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz. 2002 yılında bu sayı 5360 bin civarındaydı. Görev yapan öğretmenlerimizin 750 bini bizim dönemimizde atanmıştır. Okullarımızdaki altyapı ve öğretmen eksikliğinden dolayı derslerin çoğu boş geçiyordu. Evlatlarımız kalabalık sınıflarda eğitim görüyordu.



Sınıfların 60-70-80 kişi olduğı dönemler oldu, böyle okuduk. Anadolu'da 100 kişiye kadar çıktı. Farklı sınıfların aynı derslikte olduğu bu tabloya biz son verdik. Türkiye olarak öğretmen sayısında OECD ortalamasını yakaladık. Eğitim bütçemizi 10,3 milyar liradan 304 milyar liraya çıkartarak derslik sayımızı da 613 bine yükselttik."



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