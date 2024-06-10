Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri açıklandı (2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih, sözlü sınava girmeye hak kazanıp kazanmadığını merak eden adaylar tarafından sorgulanıyordu. Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklandı. Adayların sözlü sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. İşte 2024 sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri sorgulama ekranı.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri açıklandı (2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav giriş belgesi sorgulama ekranı) - 1

2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ve başvuru sonuçları açıklandı. Yayımlanan 20 bin öğretmen ataması takvimine göre, sözlü sınavlara katılım sağlamak isteyen adaylar, sözlü sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri nasıl sorgulanır?

EĞİTİM HABERLERİ

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri açıklandı (2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav giriş belgesi sorgulama ekranı) - 2

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.

Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklanırken adayların sözlü sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri açıklandı (2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav giriş belgesi sorgulama ekranı) - 3

ÖĞRETMEN ATAMASINDA SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

20 bin öğretmen ataması sözlü sınavları 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri açıklandı (2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav giriş belgesi sorgulama ekranı) - 4

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri açıklandı (2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav giriş belgesi sorgulama ekranı) - 5

MEB'İN SINAV GİRİŞ BELGELERİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

MEB'den yapılan açıklamada; "Sözlü sınav giriş belgeleri 10.06.2024 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet sitesinden yayımlanacak olup adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini bu adresten e-Devlet şifreleriyle alabilecektir. Sözlü sınav giriş belgesinde aday başvuru numarası, sözlü sınav yeri, sözlü sınav tarihi ve saati, adayın fotoğrafı ve alan bilgileri yer alacaktır. Sözlü sınav giriş belgesinde, bina salon listesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formunda adayın ismi ve T.C. kimlik numarası yer almayacak, bunların yerine adayın başvuru numarası kullanılacaktır. Adaylar sınava gireceği komisyon numarasını ise sınava giriş esnasında öğrenecekler." denildi.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri açıklandı (2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav giriş belgesi sorgulama ekranı) - 6

SINAVDA GEREKLİ BELGELER

Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile alınacaktır. Bunun dışındaki sürücü belgesi, kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacaktır. Fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar kesinlikle sınav yapılan binaya alınmayacaktır.

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