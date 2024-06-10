Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri açıklandı (2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)
Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih, sözlü sınava girmeye hak kazanıp kazanmadığını merak eden adaylar tarafından sorgulanıyordu. Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklandı. Adayların sözlü sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. İşte 2024 sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri sorgulama ekranı.
2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ve başvuru sonuçları açıklandı. Yayımlanan 20 bin öğretmen ataması takvimine göre, sözlü sınavlara katılım sağlamak isteyen adaylar, sözlü sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri nasıl sorgulanır?