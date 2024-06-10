Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri açıklandı (2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

ÖĞRETMEN ATAMASINDA SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

20 bin öğretmen ataması sözlü sınavları 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.



Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.