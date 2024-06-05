Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri zaman açıklanacak? MEB mülakat sınav giriş belgeleri için tarih verdi
Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar sözleşmeli sınavlara katılmaya hak kazanacak. Peki sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri zaman açıklanacak?
Öğretmen ataması başvuruları 20 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru telaşı ardından gözler sonuç tarihi ve mülakat sürecine çevrildi. Sözleşmeli öğretmenlik atama duyurusunda sonuç tarihine yer verilmişti.