Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri zaman açıklanacak? MEB mülakat sınav giriş belgeleri için tarih verdi

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar sözleşmeli sınavlara katılmaya hak kazanacak. Peki sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri zaman açıklanacak? MEB mülakat sınav giriş belgeleri için tarih verdi - 1

Öğretmen ataması başvuruları 20 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru telaşı ardından gözler sonuç tarihi ve mülakat sürecine çevrildi. Sözleşmeli öğretmenlik atama duyurusunda sonuç tarihine yer verilmişti.

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Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri zaman açıklanacak? MEB mülakat sınav giriş belgeleri için tarih verdi - 2

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların ilan edildiği gün sınav giriş belgeleri de adaylarla paylaşılacak. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri zaman açıklanacak? MEB mülakat sınav giriş belgeleri için tarih verdi - 3

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri zaman açıklanacak? MEB mülakat sınav giriş belgeleri için tarih verdi - 4

MEB'İN SINAV GİRİŞ BELGELERİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

MEB'den yapılan açıklamada; "Sözlü sınav giriş belgeleri 10.06.2024 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet sitesinden yayımlanacak olup adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini bu adresten e-Devlet şifreleriyle alabilecektir. Sözlü sınav giriş belgesinde aday başvuru numarası, sözlü sınav yeri, sözlü sınav tarihi ve saati, adayın fotoğrafı ve alan bilgileri yer alacaktır. Sözlü sınav giriş belgesinde, bina salon listesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formunda adayın ismi ve T.C. kimlik numarası yer almayacak, bunların yerine adayın başvuru numarası kullanılacaktır. Adaylar sınava gireceği komisyon numarasını ise sınava giriş esnasında öğrenecekler." denildi.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri zaman açıklanacak? MEB mülakat sınav giriş belgeleri için tarih verdi - 5

SINAVDA GEREKLİ BELGELER

Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile alınacaktır. Bunun dışındaki sürücü belgesi, kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacaktır. Fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar kesinlikle sınav yapılan binaya alınmayacaktır.

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