Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? MEB sözlü sınav tarihlerini paylaştı

Öğretmen atama mülakatları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 Mayıs tarihinde başlayan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci 31 Mayıs'ta dolacak. Başvuru sürecini geride bırakan adaylar, mülakat tarihlerine odaklandı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? MEB sözlü sınav tarihlerini paylaştı - 1

Sözleşmeli öğretmen atama takviminin yayımlanmasıyla birlikte mülakat tarihleri de belli oldu. Takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları temmuz ayında başlayacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? MEB sözlü sınav tarihlerini paylaştı - 2

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? MEB sözlü sınav tarihlerini paylaştı - 3

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597,  din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? MEB sözlü sınav tarihlerini paylaştı - 4

SINAV ESNASINDA KAMERA KAYDI ALINACAK

Salon listelerinde ve sözlü sınav aday değerlendirme formlarında aday isimleri ve T.C. kimlik numaraları yer almayacak. Bunların yerine sözlü sınav giriş belgelerinde yer alan aday başvuru numaraları kullanılacak.

Adaylar, komisyon üyelerine kimlik belgelerini hiçbir şekilde ibraz etmeyecek. Adayların sözlü sınava girdiği sınav salonunda, sınav esnasında kamera kaydı alınacak. Sözlü sınav esnasında adaylara en fazla 45 dakika süre verilecek.

Değerlendirme, adayların elektronik kura ile belirlenen sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar üzerinden yapılacak.

Sözlü sınavların şeffaf ve güvenli bir biçimde yürütülmesi amacıyla adayların sözlü sınav süresince verdikleri tüm cevaplar kamera kaydına alınacak ve adayların cevaplarını soru cevap kâğıdına el yazıları ile yazmaları istenecek.

Adaylar sorulara verdikleri cevapları, çıktı alınan soru cevap kâğıdına kendi el yazısı ile yazarak imzalayacak ve komisyona teslim ederek sınav salonundan ayrılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER