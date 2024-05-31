Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? MEB sözlü sınav tarihlerini paylaştı
Öğretmen atama mülakatları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 Mayıs tarihinde başlayan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci 31 Mayıs'ta dolacak. Başvuru sürecini geride bırakan adaylar, mülakat tarihlerine odaklandı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?
Sözleşmeli öğretmen atama takviminin yayımlanmasıyla birlikte mülakat tarihleri de belli oldu. Takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları temmuz ayında başlayacak.