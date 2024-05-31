Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? MEB sözlü sınav tarihlerini paylaştı

SINAV ESNASINDA KAMERA KAYDI ALINACAK

Salon listelerinde ve sözlü sınav aday değerlendirme formlarında aday isimleri ve T.C. kimlik numaraları yer almayacak. Bunların yerine sözlü sınav giriş belgelerinde yer alan aday başvuru numaraları kullanılacak.



Adaylar, komisyon üyelerine kimlik belgelerini hiçbir şekilde ibraz etmeyecek. Adayların sözlü sınava girdiği sınav salonunda, sınav esnasında kamera kaydı alınacak. Sözlü sınav esnasında adaylara en fazla 45 dakika süre verilecek.



Değerlendirme, adayların elektronik kura ile belirlenen sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar üzerinden yapılacak.



Sözlü sınavların şeffaf ve güvenli bir biçimde yürütülmesi amacıyla adayların sözlü sınav süresince verdikleri tüm cevaplar kamera kaydına alınacak ve adayların cevaplarını soru cevap kâğıdına el yazıları ile yazmaları istenecek.



Adaylar sorulara verdikleri cevapları, çıktı alınan soru cevap kâğıdına kendi el yazısı ile yazarak imzalayacak ve komisyona teslim ederek sınav salonundan ayrılacak.