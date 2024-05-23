Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları nasıl yapılacak? MEB rehberi yayımlandı

SORULAR 3 KONUDAN BELİRLENECEK

Sözlü sınav soruları, elektronik kura ile belirlenecek. Daha sonra komisyon, adaya yöneltilecek soruların yer aldığı soru cevap kağıdının çıktısını alacak.



Soru cevap kağıdında 3 soru yer alacak. Sorular, "alanına ait bir ders işlenişinin veya öğrencilerle gerçekleştirilecek çalışmaların nasıl yapılacağının örneklerle açıklanması", "genel kültür" ve "eğitim bilimleri" konu başlıklarından oluşacak.



Sözlü sınavda adaylara sorulacak sorulardan biri adayın alanıyla ilgili konu, kazanım, hedef ve süreçlere ait bir dersin işlenişinin veya öğrencilerle yapılacak çalışmaların örneklerle açıklanması şeklinde olacak.



Adaydan, bu soruya cevap verirken dersinde ve kendisine sorulan konu, kazanım ve hedeflerin özelinde öğrencilerle hangi çalışmaları yapabileceğini, sınıf ortamında nasıl ders işleyeceğini, hangi detaylara değineceğini, hangi yöntemleri kullanacağını örnekler vererek açıklaması beklenecek.



Rehberde, sözlü sınav konuları ve ağırlıklarına da yer verildi. Buna göre, "eğitim bilimleri ve genel kültür", "bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü", "iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti", "bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı", topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri" konularının her birinin ağırlık oranı yüzde 20 olarak belirlendi.



Adayların kendi alanları ile ilgili soruya cevap verirken bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile dersi arasındaki ilişkiye yönelik cevaplar da vermesi beklenecek.



Rehberde, ayrıca öğretmen adaylarının alanla ilgili soruya cevap verirken şu konuya dikkat etmeleri istendi:



"Öğretim süreci tasarımınızı/kurgunuzu açıklarken 'dikkat çekme, hedeften haberdar etme, ön koşul öğrenmeleri hatırlatma, materyalleri sunma ve uygulama/etkinlikleri gerçekleştirme, öğrencilerin hedef davranışı göstermesini sağlama, öğrenciye geribildirim sağlama, değerlendirme, kalıcılığı ve transferi sağlama' hususlarına değinerek dijital ve teknolojik araçlardan ne şekilde yararlanacağınızı belirtiniz."



Sözlü sınavda, adayların iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri başlıklarına yönelik değerlendirilmesinde tüm sorulara vermiş oldukları cevaplar dikkate alınacak.



Bakanlığın öğretmen adaylarına yönelik hazırladığı rehberde, ataması yapılacak her bir alana yönelik hazırlanan ve 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait konu ve kazanım başlıkları da yer aldı.