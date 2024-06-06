Tarih belli oldu: MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları ne zaman başlayacak?
2023-2024 eğitim yılının bitmesine az bir zaman kaldı. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler de şimdiden kurs ve yaz okullarına odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, yaz dönemi, yaz okulu ve eğitim öğretim döneminde açılacak Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) e-Kılavuzu’nu yayınlamıştı. Peki, MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları ne zaman başlayacak?
MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı. Bu yıl ilk defa 81 ilde açılacak yaz okullarına öğrenci ve öğretmenlerin başvuruları 3-12 Haziran tarihleri arasında alınacak.