Tarih belli oldu: MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları ne zaman başlayacak?

MEB YAZ DÖNEMİ KURSLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Mayıs tarihinde yayınlanan DYK e-Kılavuzu’na göre yaz dönemi kursları ve yaz okullarının 1 Temmuz-29 Ağustos tarihleri, eğitim ve öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarının ise 2 Eylül 2024-6 Haziran 2025 tarihleri arasında açılacağı belirtildi.



1 Temmuz tarihi itibarıyla başlayacak olan kurslar, 29 Ağustos tarihinde sona erecek.