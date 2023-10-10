TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TEV 2023 burs başvuru sonuçları bekleniyor

TEV BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayında başvurular alınır, Ekim ayı boyunca mülakatlar yapılır.



Kasım ve aralık ayları boyunca değerlendirmeler devam eder. Süreci tamamlanan öğrencilere SMS veya e-posta ile ya da adaylar için oluşturulan platformdan bildirim yapılmaktadır.



Türk Eğitim Vakfı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılında alınan burs başvuru sonuçlarını açıklamadı.



Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.