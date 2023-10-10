TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TEV 2023 burs başvuru sonuçları bekleniyor
Türk Eğitim Vakfı (TEV) devlet üniversitelerinde eğitim alan, maddi durumu yeterli olmayan ve başarılı olan öğrencilere başka bir kurumdan burs almaması şartıyla burs veriyor. Başvuruların geride kalması ile sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023-2024 eğitim yılında üniversite öğrencilerini burs ile desteklemek için Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvurularını aldı. Burs için başvuru yapan binlerce öğrenci şimdi ise sonuçlara odaklandı. Öte yandan yüksek lisans ve doktora öğrencileri için başvuru süreci devam ediyor. İşte, TEV 2023 burs başvuru sonuçlarında son bilgiler...