TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TEV 2023 burs başvuru sonuçları bekleniyor

Türk Eğitim Vakfı (TEV) devlet üniversitelerinde eğitim alan, maddi durumu yeterli olmayan ve başarılı olan öğrencilere başka bir kurumdan burs almaması şartıyla burs veriyor. Başvuruların geride kalması ile sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TEV 2023 burs başvuru sonuçları bekleniyor - 1

2023-2024 eğitim yılında üniversite öğrencilerini burs ile desteklemek için Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvurularını aldı. Burs için başvuru yapan binlerce öğrenci şimdi ise sonuçlara odaklandı. Öte yandan yüksek lisans ve doktora öğrencileri için başvuru süreci devam ediyor. İşte, TEV 2023 burs başvuru sonuçlarında son bilgiler...

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TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TEV 2023 burs başvuru sonuçları bekleniyor - 2

2023 TV BURS BAŞVURULARI

TEV bu yıl üniversite bursu için başvurularını, 4 Eylül 2023-24 Eylül 2023 tarihleri arasında aldı.

Yüksek lisans ve doktora bursu için ise 11 Eylül 2023 tarihinde başlayan süreç 15 Ekim 2023 günü sona erecek.

TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TEV 2023 burs başvuru sonuçları bekleniyor - 3

TEV BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayında başvurular alınır, Ekim ayı boyunca mülakatlar yapılır.

Kasım ve aralık ayları boyunca değerlendirmeler devam eder. Süreci tamamlanan öğrencilere SMS veya e-posta ile ya da adaylar için oluşturulan platformdan bildirim yapılmaktadır.

Türk Eğitim Vakfı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılında alınan burs başvuru sonuçlarını açıklamadı.

Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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