Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi

Yapımında ve tefrişatında her türlü kullanıcı konforunun düşünüldüğü kütüphanede, tekli ve çoklu çalışma masaları, çok sayıda grup çalışma odası, sesli ve sessiz ders çalışma salonları, minderli oturma tribünü, puflu oturma masaları ve diğer dinlenme alanları ile akıl oyunları alanı, kullanıcı dolapları, mescit, konferans salonları, kantin ve kapalı otopark bulunuyor.