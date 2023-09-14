TUS/2 sınav giriş yerleri açıklandı: 2023 TUS sınavı ne zaman yapılacak?
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sınav giriş yerleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıklaması sonrasında belli oldu. Bu yıl ikinci kez yapılacak olan TUS sınavı öncesinde, sınavın net tarihi merak ediliyor. Peki, TUS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? 2023 TUS/2 sınavı ne zaman yapılacak?
2023 TUS/2 sınav giriş yerlerinin belli olmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayacak onlar yüzlerce kişi AİS ekranına girmeye başladı. Sınav giriş belgelerini tamamlayan öğrenciler ise gözlerini TUS/2 sınav tarihine çevirdi. Peki, TUS/2 sınav giriş yerleri nasıl sorgulanacak?