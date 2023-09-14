TUS/2 sınav giriş yerleri açıklandı: 2023 TUS sınavı ne zaman yapılacak?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sınav giriş yerleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıklaması sonrasında belli oldu. Bu yıl ikinci kez yapılacak olan TUS sınavı öncesinde, sınavın net tarihi merak ediliyor. Peki, TUS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? 2023 TUS/2 sınavı ne zaman yapılacak?

TUS/2 sınav giriş yerleri açıklandı: 2023 TUS sınavı ne zaman yapılacak? - 1

2023 TUS/2 sınav giriş yerlerinin belli olmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayacak onlar yüzlerce kişi AİS ekranına girmeye başladı. Sınav giriş belgelerini tamamlayan öğrenciler ise gözlerini TUS/2 sınav tarihine çevirdi. Peki, TUS/2 sınav giriş yerleri nasıl sorgulanacak?

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TUS/2 sınav giriş yerleri açıklandı: 2023 TUS sınavı ne zaman yapılacak? - 2

24 Eylül 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 14 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

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TUS/2 sınav giriş yerleri açıklandı: 2023 TUS sınavı ne zaman yapılacak? - 3

2023 TUS/2 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; TUS sınavı 24 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.

TUS/2 sınav giriş yerleri açıklandı: 2023 TUS sınavı ne zaman yapılacak? - 4

TUS NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır.

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