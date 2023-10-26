TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 TUS tercih kılavuzu bekleniyor

24 Eylül 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) sonuçları 19 Ekim'de adayların erişime açıldı. TUS 2. dönem sınav sonuçları ile beraber bu kez de tercih takvimi merak konusu oldu. İşte, 2023 TUS/2 tercihleri hakkında son bilgiler...