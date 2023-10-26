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TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 TUS tercih kılavuzu bekleniyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem tercihleri yakın zaman sonra alıncak. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) sonuçları ÖSYM tarafından 19 Ekim'de açıklandı. Şimdi ise tüm gözler kontenjanların açıklanması ve tercih sürecinin başlamasında. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlıyor?

TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 TUS tercih kılavuzu bekleniyor - 1

24 Eylül 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) sonuçları 19 Ekim'de adayların erişime açıldı. TUS 2. dönem sınav sonuçları ile beraber bu kez de tercih takvimi merak konusu oldu. İşte, 2023 TUS/2 tercihleri hakkında son bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 TUS tercih kılavuzu bekleniyor - 2

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TUS tercih takvimi henüz netlik kazanmadı.

ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 TUS tercih kılavuzu bekleniyor - 3

TUS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanı, üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına kontenjan, vakıf üniversiteleri kontenjanları ÖSYM tarafından ayrı ayrı açıklanacak.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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