TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 TUS tercih kılavuzu bekleniyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem tercihleri yakın zaman sonra alıncak. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) sonuçları ÖSYM tarafından 19 Ekim'de açıklandı. Şimdi ise tüm gözler kontenjanların açıklanması ve tercih sürecinin başlamasında. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlıyor?
24 Eylül 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) sonuçları 19 Ekim'de adayların erişime açıldı. TUS 2. dönem sınav sonuçları ile beraber bu kez de tercih takvimi merak konusu oldu. İşte, 2023 TUS/2 tercihleri hakkında son bilgiler...