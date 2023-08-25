Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? MEB 2023 ücretli öğretmenlik başvuruları
Yeni eğitim dönemi öncesi ücretli öğretmen başvuruları da gündemde. Ücretli öğretmenlik başvuruları, kamu okullarında öğretmen olarak görev almak isteyen adaylarca sorgulanıyor. Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak. Ders zilinin ardından yoğun sınav ve ödev temposu başlayacak. Yeni dönem öncesi merak edilenlerden biri de ücretli öğretmenlik başvurularının takvimi. İşte, 2023-2024 ücretli öğretmenlik başvurularında son durum...