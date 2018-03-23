Uçurumun kenarındaki okul binasının yıkımına başlandı
DHA
Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin uçurum kenarındaki binasında yıkım başladı.
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1Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle okulun hemen yanında uçurum oluşmuştu.
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2Tehlike nedeniyle okul binasındaki eğitime valilik kararıyla 5 Mart'ta ara verildi. Bina boşaltılırken öğrenciler diğer binalara yerleştirildi.
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Tehlike oluşturan binanın yıkımına başlandı. 2 iş makinesi binanın bir bölümünü yıktı. Molozlar kamyonlara yüklenerek götürülüyor.
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4Yıkım sırasında binadan toz bulutu yükseliyor. Diğer binalarda ise öğrenciler ders işlemeye devam ediyor. Yıkım çalışmaları havadan da görüntülendi.