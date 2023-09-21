Üniversite burs başvuruları ne zaman? 2023 KYK ve VGM başvuruları bekleniyor
2023-2024 eğitim yılı MEB'e bağlı okullarda başladı. YÖK'e bağlı üniversitelerde ise pek çok üniversite 2 Ekim'de yeni döneme başlayacak. Bu yıl ilk kez yükseköğrenime başlayan öğrencilerin yanı sıra ara sınıflarda eğitimine devam eden binlerce öğrenci, burs başvurularına odaklandı. KYK ve VGM başta olmak üzere kurumların burs başvuru tarihleri bekleniyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvuruları ne zaman alınacak?
Üniversite eğitimine devam ederken maddi destek arayışında olan öğrenciler 2023 KYK ve VGM burs başvuru takvimini bekliyor. KYK yakın zaman önce yurt başvurularını almış ve yerleştirmeleri yapmıştı. VGM ise ortaöğrenim etabı için burs başvuru tarihini ilan etmişti. İşte, üniversite burs başvurularında son gelişmeler...