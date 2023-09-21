Üniversite burs başvuruları ne zaman? 2023 KYK ve VGM başvuruları bekleniyor

KYK'DAN ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)



• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)



• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,



• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,



• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,



• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,



• Amatör milli sporcu olan öğrenciler