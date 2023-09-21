Üniversite burs başvuruları ne zaman? 2023 KYK ve VGM başvuruları bekleniyor

2023-2024 eğitim yılı MEB'e bağlı okullarda başladı. YÖK'e bağlı üniversitelerde ise pek çok üniversite 2 Ekim'de yeni döneme başlayacak. Bu yıl ilk kez yükseköğrenime başlayan öğrencilerin yanı sıra ara sınıflarda eğitimine devam eden binlerce öğrenci, burs başvurularına odaklandı. KYK ve VGM başta olmak üzere kurumların burs başvuru tarihleri bekleniyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvuruları ne zaman alınacak?

Üniversite burs başvuruları ne zaman? 2023 KYK ve VGM başvuruları bekleniyor - 1

Üniversite eğitimine devam ederken maddi destek arayışında olan öğrenciler 2023 KYK ve VGM burs başvuru takvimini bekliyor. KYK yakın zaman önce yurt başvurularını almış ve yerleştirmeleri yapmıştı. VGM ise ortaöğrenim etabı için burs başvuru tarihini ilan etmişti. İşte, üniversite burs başvurularında son gelişmeler...

EĞİTİM HABERLERİ

Üniversite burs başvuruları ne zaman? 2023 KYK ve VGM başvuruları bekleniyor - 2

2023 KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.


Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

Üniversite burs başvuruları ne zaman? 2023 KYK ve VGM başvuruları bekleniyor - 3

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ortaöğrenim öğrencileri için verilecek eğitim yardımı başvuruları 1-15 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak.

Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme ve (Dikey Geçiş Sınavı) DGS sonuçlarına göre belirlenecek.

Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi websitesi "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden alınacak.

2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi.

Üniversite burs başvuruları ne zaman? 2023 KYK ve VGM başvuruları bekleniyor - 4

KYK'DAN ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

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