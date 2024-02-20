Üniversite sınavı başvuru takvimi: TYT-AYT ve YDT başvurusu ne zaman bitecek?

KİMLER YKS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

"2024-YKS'ye 2023-2024 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının son sınıfında okumakta olan öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar, ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar sınava başvurabilecek.



ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan programlar ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS'ye girme zorunluluğu bulunuyor.



TÜBİTAK'ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasına katılarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alan adaylar, isterlerse kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına (burslu ve indirimli programlar hariç) sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinden bu adayların YKS'ye girme zorunluluğu yer almıyor ancak bu durumdaki adayların başvuru süresi içinde 2024-YKS başvurularını tamamlamış olmaları zorunluluğu bulunuyor."