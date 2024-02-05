Üniversite sınavı başvurusu ne zaman bitecek? 2024 YKS başvuru ve sınav takvimi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) kılavuzuna göre, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlarda depremzede adaylara yönelik kontenjanlar olacak. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitecek? Üniversite sınavı başvurusu ne zaman son?
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları devam ediyor. Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek. İşte, YKS başvuruları hakkında bilgiler...