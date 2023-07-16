Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih süreci ne zaman? İşte 2023 tercihlerinde son durum

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) tercihleri 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden alınacak. Sonuçların açıklanmasının ardından, puanlarına göre bölüm araştırması yapacak öğrenciler, tercihlerin başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman?

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih süreci ne zaman? İşte 2023 tercihlerinde son durum - 1

2023 YKS tercihleri, YKS oturumundan aldıkları puanlar kapsamında üniversite tercihi yapacak üniversiteli adaylarının gündeminde yer alıyor. Sonuçların açıklanması ve ardından tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla beklenen tercih süreci somutlaşacak. İşte, 2023 tercihlerinde son durum...

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Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih süreci ne zaman? İşte 2023 tercihlerinde son durum - 2

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih süreci ne zaman? İşte 2023 tercihlerinde son durum - 3

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takviminde paylaşıldı.

Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

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