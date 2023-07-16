Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih süreci ne zaman? İşte 2023 tercihlerinde son durum
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) tercihleri 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden alınacak. Sonuçların açıklanmasının ardından, puanlarına göre bölüm araştırması yapacak öğrenciler, tercihlerin başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman?
2023 YKS tercihleri, YKS oturumundan aldıkları puanlar kapsamında üniversite tercihi yapacak üniversiteli adaylarının gündeminde yer alıyor. Sonuçların açıklanması ve ardından tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla beklenen tercih süreci somutlaşacak. İşte, 2023 tercihlerinde son durum...