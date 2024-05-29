Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2023-2024 Bahar Dönemi bitiş tarihi

2023-2024 eğitim yılı üniversitelerde tüm hızıyla devam ediyor. Öğrenciler üniversitelerde bahar döneminin ne zaman sonlanacağını merak ediyor. Bu yıl üniversitelerin ne zaman tatil olacağı, hem akademisyenler tarafından hem de öğrenciler tarafından sorgulanıyor.