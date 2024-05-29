Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2023-2024 Bahar Dönemi bitiş tarihi
"Üniversiteler ne zaman kapanacak?" sorusu eğitim öğretim dönemi devam ederken, öğrencilerin en fazla araştırdığı konular arasında yer aldı. Pek çok öğrenci, dönemin biteceği yaz tatili tarihine odaklandı. Peki üniversiteler ne zaman tatil olacak?
2023-2024 eğitim yılı üniversitelerde tüm hızıyla devam ediyor. Öğrenciler üniversitelerde bahar döneminin ne zaman sonlanacağını merak ediyor. Bu yıl üniversitelerin ne zaman tatil olacağı, hem akademisyenler tarafından hem de öğrenciler tarafından sorgulanıyor.