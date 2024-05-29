Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2023-2024 Bahar Dönemi bitiş tarihi

"Üniversiteler ne zaman kapanacak?" sorusu eğitim öğretim dönemi devam ederken, öğrencilerin en fazla araştırdığı konular arasında yer aldı. Pek çok öğrenci, dönemin biteceği yaz tatili tarihine odaklandı. Peki üniversiteler ne zaman tatil olacak?

Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2023-2024 Bahar Dönemi bitiş tarihi - 1

2023-2024 eğitim yılı üniversitelerde tüm hızıyla devam ediyor. Öğrenciler üniversitelerde bahar döneminin ne zaman sonlanacağını merak ediyor. Bu yıl üniversitelerin ne zaman tatil olacağı, hem akademisyenler tarafından hem de öğrenciler tarafından sorgulanıyor.

EĞİTİM HABERLERİ

Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2023-2024 Bahar Dönemi bitiş tarihi - 2

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?

Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık arz edecek.

Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2023-2024 Bahar Dönemi bitiş tarihi - 3

Üniversitelerin kapanış tarihi her üniversitede farklı olmakla beraber çoğu üniversitenin akademik takvimi Haziran ayının ortalarına doğru sona eriyor.

Bazı üniversiteler Haziran'ın ilk haftalarında kapanırken bazıları Mayıs ayının sonunda tatile girecek.

DAHA FAZLA GÖSTER