Üniversitelerde güz dönemi ne zaman başlayacak? Üniversiteler ne zaman açılır?
Eylül ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Üniversiteliler, 2023-2024 döneminde üniversitelerde eğitimin başlayacağı tarihi sorgulanmaya başladı. Peki, üniversiteler yeni dönemde ne zaman açılacak?
Üniversitelerde 2023-2024 eğitim dönemi için geri sayım başladı. Bu yıl ilk kez üniversiteye adım atacak öğrencilerin yanı sıra ara sınıflarda eğitimlere devam edecek öğrenciler de bu konuda bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, araştırılan 'Üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...