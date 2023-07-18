Üniversitelerde güz dönemi ne zaman başlayacak? Üniversiteler ne zaman açılır?

Eylül ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Üniversiteliler, 2023-2024 döneminde üniversitelerde eğitimin başlayacağı tarihi sorgulanmaya başladı. Peki, üniversiteler yeni dönemde ne zaman açılacak?

Üniversitelerde güz dönemi ne zaman başlayacak? Üniversiteler ne zaman açılır? - 1

Üniversitelerde 2023-2024 eğitim dönemi için geri sayım başladı. Bu yıl ilk kez üniversiteye adım atacak öğrencilerin yanı sıra ara sınıflarda eğitimlere devam edecek öğrenciler de bu konuda bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, araştırılan 'Üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

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Üniversitelerde güz dönemi ne zaman başlayacak? Üniversiteler ne zaman açılır? - 2

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

Üniversitelerde güz dönemi ne zaman başlayacak? Üniversiteler ne zaman açılır? - 3

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.

Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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