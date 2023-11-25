Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı: MEB ÖKBYS sınav sonuç ekranı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılım sağlayan öğretmenler, http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden uzman öğretmenlik sınav sonucunu görüntüleyebilecek.

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı: MEB ÖKBYS sınav sonuç ekranı - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 19 Kasım Pazar günü düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın sonuçları bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.  Adaylar, Milli eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebiliyor. 

EĞİTİM HABERLERİ

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı: MEB ÖKBYS sınav sonuç ekranı - 2

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edildi. 

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Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı: MEB ÖKBYS sınav sonuç ekranı - 3

Sınavda başarılı olan öğretmenler, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanlarını almaya hak kazandı.

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı: MEB ÖKBYS sınav sonuç ekranı - 4

SINAVA KATILIM ORANI

Sınava, MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için başvuru yaptı.

Sınava 58 bin 614 uzman öğretmen adayı ve 3 bin 883 başöğretmen adayı katıldı. Böylelikle başvuru yapanlar arasında sınava katılım oranı uzman öğretmenlik için yüzde 99,40, başöğretmenlik için ise yüzde 99,03 olarak gerçekleşti.

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