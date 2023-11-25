Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı: MEB ÖKBYS sınav sonuç ekranı

SINAVA KATILIM ORANI

Sınava, MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için başvuru yaptı.



Sınava 58 bin 614 uzman öğretmen adayı ve 3 bin 883 başöğretmen adayı katıldı. Böylelikle başvuru yapanlar arasında sınava katılım oranı uzman öğretmenlik için yüzde 99,40, başöğretmenlik için ise yüzde 99,03 olarak gerçekleşti.