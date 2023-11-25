Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı: MEB ÖKBYS sınav sonuç ekranı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılım sağlayan öğretmenler, http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden uzman öğretmenlik sınav sonucunu görüntüleyebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 19 Kasım Pazar günü düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın sonuçları bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Adaylar, Milli eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebiliyor.