VGM burs başvuruları ne zaman? 2023 VGM Ortaöğrenim burs başvuru takvimi belli oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilecek eğitim yardımı başvuruları, orta öğrenim öğrencileri için Ekim ayında alınacak. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim/öğretim yılına dair eğitim yardımı için başvuru tarihleri belirlendi. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman?
VGM burs başvuruları için süreç yakın zaman sonra başlayacak. Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi websitesi "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden alınacak. 2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi. İşte, 2023 VGM başvurularına dair bilgiler...