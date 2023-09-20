VGM burs başvuruları ne zaman? 2023 VGM Ortaöğrenim burs başvuru takvimi belli oldu

VGM'DEN BURS BAŞVURU AÇIKLAMASI

Açıklamada, önceki eğitim-öğretim yıllarında, sosyal medya ve çeşitli internet sitelerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarıyla ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplandığı sahte sayfa ve hesapların tespit edildiğine işaret edildi.



Bu nedenle Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği vurgulandı.