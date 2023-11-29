VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı (2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama)
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı. VGM yükseköğrenim burs başvurusunda bulunan öğrenciler, burs başvuru sonuçlarını resmi site üzerinden sorgulayabilecek. Lisans ve önlisans öğrencilerinin yararlanacağı yükseköğretim burs başvuru sonuçlarının nasıl sorgulanacağı merak ediliyor. İşte 2023-2024 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı.
2023-2024 VGM yükseköğretim burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Burs başvuruları açıklandı. KYK burs başvurularının açıklanmasıyla birlikte gözler VGM burs başvuru sonuçlarına çevrilmişti. Kurum tarafından yapılan açıklama sonrasında, burs sonuçları için erişim açıldı. İşte VGM yükseköğrenim burs sonuçları sorgulama ekranı.