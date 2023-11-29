VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı (2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama)

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı. VGM yükseköğrenim burs başvurusunda bulunan öğrenciler, burs başvuru sonuçlarını resmi site üzerinden sorgulayabilecek. Lisans ve önlisans öğrencilerinin yararlanacağı yükseköğretim burs başvuru sonuçlarının nasıl sorgulanacağı merak ediliyor. İşte 2023-2024 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı.

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı (2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama) - 1

2023-2024 VGM yükseköğretim burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Burs başvuruları açıklandı. KYK burs başvurularının açıklanmasıyla birlikte gözler VGM burs başvuru sonuçlarına çevrilmişti. Kurum tarafından yapılan açıklama sonrasında, burs sonuçları için erişim açıldı. İşte VGM yükseköğrenim burs sonuçları sorgulama ekranı.

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VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı (2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama) - 2

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2023-2024 eğitim yılında yurtiçinde bulunan üniversitelerin örgün lisans ve önlisans programlarında eğitim gören öğrencileri kapsayan yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı.

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı (2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama) - 3

VGM BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim Bursu başvuru değerlendirme sonuçları henüz açıklanmadı. Burs sonuçlarının açıklanmasının ardından, başvuruda bulunan öğrenciler sonuçlarını https://burs.vgm.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI SORGULAMA

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı (2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama) - 4

VGM BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı (2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama) - 5

VGM BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?

5.972 öğrencimize ilk defa burs verilmeye başlanacak, burs almaya hak kazanan öğrencilere hesap açım ve belge tamamlama işlemlerinin ardından bursları Ekim ayından itibaren ödenmeye başlanacak.

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