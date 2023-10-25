YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS sonuç açıklama tarihi
Bu yılın son Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı geçtiğimiz pazar günü geride kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2), 22 Ekim Pazar günü yapıldı. Şimdi ise sonuçların ilan edileceği tarih bekleniyor. Peki, YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023-YDS/2 sınavı KKTC-Lefkoşa ve Kırgızistan-Bişkek dahil 83 ilde, 89 sınav merkezinde düzenlendi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavın ardından şimdi de sonuç takvimi araştırılıyor. İşte, ÖSYM YDS sonuç açıklama tarihi...