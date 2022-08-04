Yediiklim Yayınevinden KPSS sorularına ilişkin açıklama

Haberler - Anadolu Ajansı 04.08.2022 - 16:52 | Son Güncelleme : 04.08.2022 - 17:29
Geçtiğimiz pazar günü yapılan KPSS'nin ardından 'Sorular sızdırıldı' iddiası yargıya taşındı. Konuyla ilgili soruşturma sürerken Yediiklim Yayınevinden de resmi bir açıklama geldi.
Yayınevinden yapılan açıklamada, soruların sızdırılmadığı ve yapılan suçlamaların asılsız olduğu belirtildi.
Ayrıca, iddiaların aksine ''yayınevinin bazı sorularının KPSS'de kullanıldığı'' öne sürüldü.
Öte yandan Yediiklim Yayınevi sahibi Münir Çelik'te de bir açıklama gelmişti.
"20 sorunun noktası, virgülüne kadar ÖSYM soruları ile aynı olduğunun" asılsız olduğunu iddia etmişti.
Çelik, Ostim'deki Yediiklim Yayınevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı sınavlar için soru, deneme ve yaprak testi hazırladıklarını kaydetti.
ÖSYM'nin genel kültürden soracağı 120 soru için Yediiklim Yayınevi uzmanlarının özgün sorular hazırladığını dile getiren Çelik, soruları geçmiş yıllardakilerden esinlenerek hazırladıklarını ifade etti.
Soruları "herhangi birilerine özel" hazırlamadıklarını savunan Çelik, "Sosyal medyada dolaşan 20 adet noktası, virgülüne kadar aynı (ÖSYM soruları ile) denilen sorularla ilgili iddialar asılsızdır. Öyle bir soru yoktur, olması da mümkün değildir, hayatın gerçeklerine aykırıdır. İddia edildiği gibi sorular bize verilmiş değil. Bu yayınevinin tarihinde böyle bir şey yok." diye konuştu.
Devlet Denetleme Kurulu ile konuyla ilgili görüştüklerini aktaran Çelik, olayda kendilerinin mağdur olduğunu savundu.
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda soruların sızdırıldığı iddiası yargıya taşındı. Devlet Denetleme Kurulu'nun suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarla ilgili soruşturma başlattı.
İddiaların odağındaki Yediiklim Yayınevi'ndeki aramaya ilişkin Başsavcılık'tan yapılan açıklamada "Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.