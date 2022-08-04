Yediiklim Yayınevinden KPSS sorularına ilişkin açıklama

KPSS'de daha önce Yediiklim dergisinde yayınlanan soruların yer aldığı tespitiyle başlayan soruşturma devam ederken yayınevi kendilerine yapılan suçlamaların asılsız olduğunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, ''Sızdırılma yok, sorularımız kullanıldı'' denildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.08.2022 - 16:52 | Son Güncelleme : 04.08.2022 - 17:29

Yediiklim Yayınevinden KPSS sorularına ilişkin açıklama - 1

Geçtiğimiz pazar günü yapılan KPSS'nin ardından 'Sorular sızdırıldı' iddiası yargıya taşındı. Konuyla ilgili soruşturma sürerken Yediiklim Yayınevinden de resmi bir açıklama geldi.

Yediiklim Yayınevinden KPSS sorularına ilişkin açıklama - 2

''SIZDIRILMADI, KULLANILDI''

Yayınevinden yapılan açıklamada, soruların sızdırılmadığı ve yapılan suçlamaların asılsız olduğu belirtildi.

Ayrıca, iddiaların aksine ''yayınevinin bazı sorularının KPSS'de kullanıldığı'' öne sürüldü. 

Yediiklim Yayınevinden KPSS sorularına ilişkin açıklama - 3

Öte yandan Yediiklim Yayınevi sahibi Münir Çelik'te de bir açıklama gelmişti. 

 "20 sorunun noktası, virgülüne kadar ÖSYM soruları ile aynı olduğunun" asılsız olduğunu iddia etmişti.

Yediiklim Yayınevinden KPSS sorularına ilişkin açıklama - 4

Çelik, Ostim'deki Yediiklim Yayınevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı sınavlar için soru, deneme ve yaprak testi hazırladıklarını kaydetti.

Yediiklim Yayınevinden KPSS sorularına ilişkin açıklama - 5

''UZMANLAR ÖZGÜN SORULAR HAZIRLADI''

ÖSYM'nin genel kültürden soracağı 120 soru için Yediiklim Yayınevi uzmanlarının özgün sorular hazırladığını dile getiren Çelik, soruları geçmiş yıllardakilerden esinlenerek hazırladıklarını ifade etti.

Yediiklim Yayınevinden KPSS sorularına ilişkin açıklama - 6

Soruları "herhangi birilerine özel" hazırlamadıklarını savunan Çelik, "Sosyal medyada dolaşan 20 adet noktası, virgülüne kadar aynı (ÖSYM soruları ile) denilen sorularla ilgili iddialar asılsızdır. Öyle bir soru yoktur, olması da mümkün değildir, hayatın gerçeklerine aykırıdır. İddia edildiği gibi sorular bize verilmiş değil. Bu yayınevinin tarihinde böyle bir şey yok." diye konuştu.

Yediiklim Yayınevinden KPSS sorularına ilişkin açıklama - 7

Devlet Denetleme Kurulu ile konuyla ilgili görüştüklerini aktaran Çelik, olayda kendilerinin mağdur olduğunu savundu.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda soruların sızdırıldığı iddiası yargıya taşındı. Devlet Denetleme Kurulu'nun suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

İddiaların odağındaki Yediiklim Yayınevi'ndeki aramaya ilişkin Başsavcılık'tan yapılan açıklamada "Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

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