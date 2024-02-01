YKS 2024 başvuru ekranı erişime açıldı: YKS başvuru ücreti ne kadar? (YKS başvuru kılavuzu yayımlandı)

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugünden itibaren 26 Şubat'a kadar alınacak. Adaylar YKS başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.