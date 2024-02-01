YKS 2024 başvuru ekranı erişime açıldı: YKS başvuru ücreti ne kadar? (YKS başvuru kılavuzu yayımlandı)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, 2024 YKS başvuruları yaklaşık bir ay devam edecek. Başvuruda bulunacak olan adaylar bir yandan da YKS başvuru ücretini merak ediyor. Adaylar, 2024-YKS Kılavuzu'nda yer alan ayrıntılara dikkat ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, 2024 YKS başvurusu nasıl yapılır?
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugünden itibaren 26 Şubat'a kadar alınacak. Adaylar YKS başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.