YKS 2024 sınav giriş belgeleri erişime açıldı: YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir? (ÖSYM YKS sınav yerleri sorgulama sayfası)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav giriş belgelerine ilişkin beklenen duyuru geldi. ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" denildi. Peki, YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte YKS sınav yerleri sorgulama sayfası ve sürecin ayrıntıları...
8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. ÖSYM, 2024 YKS sınav giriş yerlerinin açıklandığını duyurdu.