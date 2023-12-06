YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM YKS başvuru ve sınav tarihi)

2024 YKS NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.



Buna göre; Üniversite sınavına girecek olan adaylar 8 Haziran’da ‘Temel Yeterlilik Testi’ne, 9 Haziran’da ise ‘Alan Yeterlilik Testi’ne girecek.