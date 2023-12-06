YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM YKS başvuru ve sınav tarihi)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi sonrasında, bu yıl AYT ve TYT sınavlarına girecek öğrencilerin başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?
2024 YKS başvuruları, bu yıl üniversite sınavlarına girecek öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, YKS sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. Peki, YKS başvuruları ne zaman başlayacak?