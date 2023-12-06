YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM YKS başvuru ve sınav tarihi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi sonrasında, bu yıl AYT ve TYT sınavlarına girecek öğrencilerin başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM YKS başvuru ve sınav tarihi) - 1

2024 YKS başvuruları, bu yıl üniversite sınavlarına girecek öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, YKS sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. Peki, YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

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YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM YKS başvuru ve sınav tarihi) - 2

2024 YKS NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

Buna göre; Üniversite sınavına girecek olan adaylar 8 Haziran’da ‘Temel Yeterlilik Testi’ne, 9 Haziran’da ise ‘Alan Yeterlilik Testi’ne girecek.

YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM YKS başvuru ve sınav tarihi) - 3

2024 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte, 2024 YKS başvuru tarihleri de belli oldu.

Buna göre; 2024 YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM YKS başvuru ve sınav tarihi) - 4

BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?

2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

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