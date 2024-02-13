YKS başvuruları ne zaman bitiyor? Üniversite sınavı başvurusu ne zaman son?
YKS başvuruları için son tarih, üniversite sınavına katılacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Sınav hazırlıklarına devam eden üniversite adayları bir yandan da YKS başvurularının son gününü araştırıyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitiyor? Üniversite sınavı başvurusu ne zaman son?
Üniversiteye giriş kapsamında çok sayıda adayın katılacağı 2024 YKS'nin başvuruları, ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. Başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre YKS başvuru ücretini yatıran adaylar, başvuru işlemlerini online tamamlayacak. YKS başvuruları devam ederken son başvuru gününü kaçırmak istemeyen adaylar, YKS başvurularının sona ereceği tarihi sorguluyor. İşte, 2024 YKS son başvuru tarihi...