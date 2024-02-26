YKS başvuruları ne zaman son? Üniversite sınavı başvurusu ne zaman, saat kaçta bitecek?
Üniversite sınavı için başvuru süresinde artık son saatler. 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurularda artık son etaba geldindi. Adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek. Peki, YKS başvuruları ne zaman son? Üniversite sınavı başvurusu ne zaman, saat kaçta bitecek?
ÖSYM tarafından başlatılan 2024 YKS başvuruları https://ais.osym.gov.tr adresinden ve kurumun başvuru merkezleri aracılığıyla alınmaya devam ediyor. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanan YKS sınavı için alınan başvurular sürerken, adaylar üç oturum halinde yapılacak sınavın son başvuru gününe ve saatine odaklandı. İşte, 2024 YKS son başvuru tarihi ve saati...