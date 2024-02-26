YKS başvuruları ne zaman son? Üniversite sınavı başvurusu ne zaman, saat kaçta bitecek?

Üniversite sınavı için başvuru süresinde artık son saatler. 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurularda artık son etaba geldindi. Adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek. Peki, YKS başvuruları ne zaman son? Üniversite sınavı başvurusu ne zaman, saat kaçta bitecek?

YKS başvuruları ne zaman son? Üniversite sınavı başvurusu ne zaman, saat kaçta bitecek? - 1

ÖSYM tarafından başlatılan 2024 YKS başvuruları https://ais.osym.gov.tr adresinden ve kurumun başvuru merkezleri aracılığıyla alınmaya devam ediyor. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanan YKS sınavı için alınan başvurular sürerken, adaylar üç oturum halinde yapılacak sınavın son başvuru gününe ve saatine odaklandı. İşte, 2024 YKS son başvuru tarihi ve saati...

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YKS başvuruları ne zaman son? Üniversite sınavı başvurusu ne zaman, saat kaçta bitecek? - 2

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabiliyor.

ÖSYM de sınava başvuruların 26 Şubat 23.59'da sona ereceği hatırlatmasında bulundu.

YKS başvuruları ne zaman son? Üniversite sınavı başvurusu ne zaman, saat kaçta bitecek? - 3

2024 YKS OTURUM TARİHLERİ

YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), sonrasında 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

YKS başvuruları ne zaman son? Üniversite sınavı başvurusu ne zaman, saat kaçta bitecek? - 4

KİMLER YKS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

"2024-YKS'ye 2023-2024 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının son sınıfında okumakta olan öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar, ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar sınava başvurabilecek.

ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan programlar ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS'ye girme zorunluluğu bulunuyor.

TÜBİTAK'ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasına katılarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alan adaylar, isterlerse kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına (burslu ve indirimli programlar hariç) sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinden bu adayların YKS'ye girme zorunluluğu yer almıyor ancak bu durumdaki adayların başvuru süresi içinde 2024-YKS başvurularını tamamlamış olmaları zorunluluğu bulunuyor."

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