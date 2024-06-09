YKS bugün (AYT-YDT) saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? (YKS ikinci ve üçüncü oturum süresi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu 8 Haziran Cumartesi günü TYT (Temel Yeterlilik Testi) oturumu ile başladı. 2 saat 45 dakika süren TYT oturumu saat 13.00'de sona erdi. Öğrenciler bugün YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumu olan AYT ve YDT sınavlarına girecek. Peki, YKS'nin AYT ve YDT saat kaçta başlayacak ve bitecek? YKS'nin ikinci ve üçüncü oturum kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? İşte YKS oturumlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler...

YKS bugün (AYT-YDT) saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? (YKS ikinci ve üçüncü oturum süresi) - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi günü Türkiye genelinde, Lefkoşa’da ve Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de toplam 245 sınav merkezinde düzenlendi. Yaklaşık 1 milyon kişinin görev aldığı sınavda adaylara Türkçeden 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikte 40, fen bilimlerinde 20 soru soruldu. İlk oturumu geride bırakan adaylar, AYT ve YDT oturumlarına ilişkin son kontrollerini yapıyor.

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YKS bugün (AYT-YDT) saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? (YKS ikinci ve üçüncü oturum süresi) - 2

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün saat 10.15'te başlayacak. Toplam 180 dakika sürecek olan AYT sınavı saat 13.15'te sona erecek.

YKS bugün (AYT-YDT) saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? (YKS ikinci ve üçüncü oturum süresi) - 3

AYT KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

YKS bugün (AYT-YDT) saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? (YKS ikinci ve üçüncü oturum süresi) - 4

YDT OTURUMU HAKKINDA

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi sınava girecek. Sınavda, 1028 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yapacak. 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

YKS bugün (AYT-YDT) saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? (YKS ikinci ve üçüncü oturum süresi) - 5

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 17 Temmuz 2024'te açıklanacak. Üniversiteli adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

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