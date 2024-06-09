YKS bugün (AYT-YDT) saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? (YKS ikinci ve üçüncü oturum süresi)

YDT OTURUMU HAKKINDA

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi sınava girecek. Sınavda, 1028 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yapacak. 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.