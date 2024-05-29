YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı: (OGM Materyal YKS'ye doğru deneme sınavı sonuçları sorgulama ekranı)

Bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına kısa bir süre kala öğrencilerin kendilerini test etmesi için çevrimiçi deneme sınavı yapılmıştı. YKS 2024 deneme sınavı sonuçları ile puan ve sıralama bilgisi, ogmmateryal.eba.gov.tr adresi üzerinden ilan edildi. MEB YKS'ye Doğru 2024 deneme sınavına sadece 12. sınıflar ve mezun öğrenciler katılım sağlamıştı.

YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı: (OGM Materyal YKS'ye doğru deneme sınavı sonuçları sorgulama ekranı) - 1

Ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören ve YKS'ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlanan öğrencilerimizin hazırlık süreçlerinde kendi seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermelerini sağlamak amacıyla "YKS'ye Doğru 2024" Türkiye geneli çevrim içi YKS deneme sınavı yapılmıştı. Türkiye Geneli Çevrim İçi YKS'ye Doğru 2024 Deneme Sınavı sonuçları kısa sürede açıklandı.

EĞİTİM HABERLERİ

YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı: (OGM Materyal YKS'ye doğru deneme sınavı sonuçları sorgulama ekranı) - 2

YKS DENEME SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Sınava giren öğrenciler sonuçlarını, sıralamalarını ve puanlarını https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ adresinden görebileceklerdir.

YKS DENEME SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı: (OGM Materyal YKS'ye doğru deneme sınavı sonuçları sorgulama ekranı) - 3

Deneme sınavının soru çözümleri ise Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacaktır. Ayrıca Youtube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir.

YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı: (OGM Materyal YKS'ye doğru deneme sınavı sonuçları sorgulama ekranı) - 4

MEB, YKS 2024 için ülke genelinde çevrim içi deneme sınavı düzenledi. Deneme sınavının Temel Yeterlilik Testi (TYT) 25 Mayıs, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 26 Mayıs ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

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