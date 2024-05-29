YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı: (OGM Materyal YKS'ye doğru deneme sınavı sonuçları sorgulama ekranı)
Bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına kısa bir süre kala öğrencilerin kendilerini test etmesi için çevrimiçi deneme sınavı yapılmıştı. YKS 2024 deneme sınavı sonuçları ile puan ve sıralama bilgisi, ogmmateryal.eba.gov.tr adresi üzerinden ilan edildi. MEB YKS'ye Doğru 2024 deneme sınavına sadece 12. sınıflar ve mezun öğrenciler katılım sağlamıştı.
Ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören ve YKS'ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlanan öğrencilerimizin hazırlık süreçlerinde kendi seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermelerini sağlamak amacıyla "YKS'ye Doğru 2024" Türkiye geneli çevrim içi YKS deneme sınavı yapılmıştı. Türkiye Geneli Çevrim İçi YKS'ye Doğru 2024 Deneme Sınavı sonuçları kısa sürede açıklandı.