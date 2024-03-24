YKS ek başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 YKS ek başvuru takvimi

Üniversite sınavının 2024 etabı için adaylara yeni bir başvuru hakkı daha doğdu. Normal başvuru ve geç başvuru takvimini kaçıran adaylar şimdi bir kez daha başvuru sürecine dahil olabilecek. YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla yeni düzenlemeye gidildi.