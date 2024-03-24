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YKS ek başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 YKS ek başvuru takvimi

YÖK'ten 2024 YKS'ye "ek başvuru" hakkı tanındı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 8-9 Haziran'da yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının mağduriyet yaşamamaları için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı. Üniversiteli adayları da belirlenen tarihlere odaklandı. Peki, YKS ek başvurusu ne zaman başlayacak?

YKS ek başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 YKS ek başvuru takvimi - 1

Üniversite sınavının 2024 etabı için adaylara yeni bir başvuru hakkı daha doğdu. Normal başvuru ve geç başvuru takvimini kaçıran adaylar şimdi bir kez daha başvuru sürecine dahil olabilecek. YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla yeni düzenlemeye gidildi.

EĞİTİM HABERLERİ

YKS ek başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 YKS ek başvuru takvimi - 2

YKS EK BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ikinci geç başvuru hakkı tanınırken, başvuruların 25-28 Mart tarihleri arasında yapılabileceği bildirildi.

YKS ek başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 YKS ek başvuru takvimi - 3

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından başvurabilecek.

YKS ek başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 YKS ek başvuru takvimi - 4

BAŞVURU YAPANLARIN YENİDEN BAŞVURUSUNA GEREK YOK

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu tarihlerde başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.

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