YKS ek başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 YKS ek başvuru takvimi
YÖK'ten 2024 YKS'ye "ek başvuru" hakkı tanındı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 8-9 Haziran'da yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının mağduriyet yaşamamaları için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı. Üniversiteli adayları da belirlenen tarihlere odaklandı. Peki, YKS ek başvurusu ne zaman başlayacak?
Üniversite sınavının 2024 etabı için adaylara yeni bir başvuru hakkı daha doğdu. Normal başvuru ve geç başvuru takvimini kaçıran adaylar şimdi bir kez daha başvuru sürecine dahil olabilecek. YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla yeni düzenlemeye gidildi.