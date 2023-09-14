YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ikinci yerleştirme sonuçları

Üniversite kayıt süresi içinde kayıt yaptırmayanlar ya da boş kalan kontenjanlar için 2023-YKS sonuçlarına göre başlayan ek yerleştirme tercih süreci 17 Eylül'e kadar devam edecek.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme için tercihlerini, bugünden itibaren TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.