YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ikinci yerleştirme sonuçları

2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül'e kadar sürecek. 2023-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2023-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ikinci yerleştirme sonuçları - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversitelerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, şehit ve gazi yakını, 34 yaş üstü kadınlar ve depremzedeler için ayrılanlar da dahil yaklaşık 163 bin kontenjan için tercih yapabilecek. İşte, üniversite ikinci yerleştirme sonuçlarına dair bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ikinci yerleştirme sonuçları - 2

Üniversite kayıt süresi içinde kayıt yaptırmayanlar ya da boş kalan kontenjanlar için 2023-YKS sonuçlarına göre başlayan ek yerleştirme tercih süreci 17 Eylül'e kadar devam edecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme için tercihlerini, bugünden itibaren TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ikinci yerleştirme sonuçları - 3

EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklancağı henüz belli değil.

17 Eylül 2023 tarihinde sürecin sona ermesi ile değerlendirme işlemi başlayacak.

Sonuçların yaklaşık bir hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

DAHA FAZLA GÖSTER