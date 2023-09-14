YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ikinci yerleştirme sonuçları
2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül'e kadar sürecek. 2023-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2023-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversitelerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, şehit ve gazi yakını, 34 yaş üstü kadınlar ve depremzedeler için ayrılanlar da dahil yaklaşık 163 bin kontenjan için tercih yapabilecek. İşte, üniversite ikinci yerleştirme sonuçlarına dair bilgiler...