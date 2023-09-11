YKS ek tercih ücreti ne kadar? Üniversite ikinci tercihi nasıl yapılır?

KİMLER İKİNCİ TERCİH BAŞVURUSU YAPABİLECEK?

Kılavuza göre, ek yerleştirme kontenjanlarını, 2023-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2023-YKS merkezi yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturuyor.



2023-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2023-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.



Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar, ek yerleştirme için de geçerli olacak. Bu nedenle adayların ilgili kılavuzları yeniden incelemesi gerekiyor.



2023-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip olmayacak. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için 2023-YKS merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekecek.



Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecek.



Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecekler.





