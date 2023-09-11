YKS ek tercih ücreti ne kadar? Üniversite ikinci tercihi nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 12 Eylül'de başlatılacak. Peki, YKS ek tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? Üniversite ikinci tercihi nasıl yapılır?

YKS ek tercih ücreti ne kadar? Üniversite ikinci tercihi nasıl yapılır? - 1

YKS ek tercih süreci başlıyor. Tercih işlemleri 12 Eylül'de saat 14.00'te başlayacak, 17 Eylül saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, yayımlanan 2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'ndan ön bilgi edinebilecek. İşte, YKS ikinci üniversite başvurularına dair bilgiler...

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YKS ek tercih ücreti ne kadar? Üniversite ikinci tercihi nasıl yapılır? - 2

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

50 lira tutarındaki ek yerleştirme ücreti, 18 Eylül 2023 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecek.

Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak.

YKS ek tercih ücreti ne kadar? Üniversite ikinci tercihi nasıl yapılır? - 3

EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar 2023-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül'de TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapacak.

Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekecek.

2023-YKS ek yerleştirme tercih bildirimi, TC kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak.

YKS ek tercih ücreti ne kadar? Üniversite ikinci tercihi nasıl yapılır? - 4

KİMLER İKİNCİ TERCİH BAŞVURUSU YAPABİLECEK?

Kılavuza göre, ek yerleştirme kontenjanlarını, 2023-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2023-YKS merkezi yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturuyor.

2023-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2023-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.

Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar, ek yerleştirme için de geçerli olacak. Bu nedenle adayların ilgili kılavuzları yeniden incelemesi gerekiyor.

2023-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip olmayacak. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için 2023-YKS merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekecek.

Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecek.

Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecekler.


YKS ek tercih ücreti ne kadar? Üniversite ikinci tercihi nasıl yapılır? - 5

Depremzede adaylar, 34 yaşını tamamlamış kadınlar, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için ayrılan kontenjanlar da Tablo-3 ve Tablo-4'ün ilgili sütununda gösteriliyor. Bu kontenjanlardan yararlanma hakkı olan adayların programın ilgili kontenjanın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olmaları gerekiyor.

2023-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilecek.

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