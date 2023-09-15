YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 üniversite ikinci yerleştirme başvurularında son durum

KAÇ BOŞ KONTENJAN VAR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversitelerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, şehit ve gazi yakını, 34 yaş üstü kadınlar ve depremzedeler için ayrılanlar da dahil yaklaşık 163 bin kontenjan için tercih yapabilecek.



2023-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2023-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.



