YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 üniversite ikinci yerleştirme başvurularında son durum
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri başladı. Boş kalan kontenjanlar için tercih yapacak adaylar, ÖSYM'nin belirlediği son başvuru tarihini öğrenmek istiyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman sona erecek? ÖSYM ikinci tercih başvuruları ne zaman bitecek?
2023-YKS ek yerleştirme için süreç devam ediyor. Yakın zaman önce başlayan ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak. İşte, 2023 üniversite ikinci yerleştirme sürecinde son durum...