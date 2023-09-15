YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 üniversite ikinci yerleştirme başvurularında son durum

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri başladı. Boş kalan kontenjanlar için tercih yapacak adaylar, ÖSYM'nin belirlediği son başvuru tarihini öğrenmek istiyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman sona erecek? ÖSYM ikinci tercih başvuruları ne zaman bitecek?

YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 üniversite ikinci yerleştirme başvurularında son durum - 1

2023-YKS ek yerleştirme için süreç devam ediyor. Yakın zaman önce başlayan ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak. İşte,  2023 üniversite ikinci yerleştirme sürecinde son durum...

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YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 üniversite ikinci yerleştirme başvurularında son durum - 2

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

Üniversite kayıt süresi içinde kayıt yaptırmayanlar ya da boş kalan kontenjanlar için 2023-YKS sonuçlarına göre 12 Eylül'de başlayan ek yerleştirme tercih süreci 17 Eylül'e kadar devam edecek.

YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 üniversite ikinci yerleştirme başvurularında son durum - 3

EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme için tercihlerini, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.

Tercih işlemleri, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Adayların, 2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi gerekiyor.

YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 üniversite ikinci yerleştirme başvurularında son durum - 4

KAÇ BOŞ KONTENJAN VAR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversitelerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, şehit ve gazi yakını, 34 yaş üstü kadınlar ve depremzedeler için ayrılanlar da dahil yaklaşık 163 bin kontenjan için tercih yapabilecek.

2023-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2023-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.

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