YKS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? 2023 ikinci üniversite tercihlerinde son durum
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklanmıştı. Sonuçların açıklanması ile herhangi bir programa kayıt hakkı elde etmeyen adaylar, şimdi ek kontenjanlara ve ikinci yerleştirme/tercih sürecine odaklandı. Ek yerleştirmede kontenjanlar üniversite kayıt işlemleri sona erdikten sonra açıklanacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır?
Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ek yerleştirme fırsatı olacak. YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar, YKS yerleştirme sonuçlarının ardından açıkta kalan adaylarca sorgulanıyor. Duyurulan 2023 YKS tercihleriyle kayıt hakkı kazanamayan adaylar için şimdi ek tercih fırsatı olacak. YKS ek tercih kontenjanlarının ilanının yanı sıra ek tercih başvuru takvimi bekleniyor. İşte, 2023 YKS ek tercihlerde son gelişmeler...