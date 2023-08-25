YKS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? 2023 ikinci üniversite tercihlerinde son durum

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklanmıştı. Sonuçların açıklanması ile herhangi bir programa kayıt hakkı elde etmeyen adaylar, şimdi ek kontenjanlara ve ikinci yerleştirme/tercih sürecine odaklandı. Ek yerleştirmede kontenjanlar üniversite kayıt işlemleri sona erdikten sonra açıklanacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır?

YKS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? 2023 ikinci üniversite tercihlerinde son durum - 1

Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ek yerleştirme fırsatı olacak. YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar, YKS yerleştirme sonuçlarının ardından açıkta kalan adaylarca sorgulanıyor. Duyurulan 2023 YKS tercihleriyle kayıt hakkı kazanamayan adaylar için şimdi ek tercih fırsatı olacak. YKS ek tercih kontenjanlarının ilanının yanı sıra ek tercih başvuru takvimi bekleniyor. İşte, 2023 YKS ek tercihlerde son gelişmeler...

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YKS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? 2023 ikinci üniversite tercihlerinde son durum - 2

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

YKS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? 2023 ikinci üniversite tercihlerinde son durum - 3

ÖSYM EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM ek tercih kılavuzunun ve boş kontenjanların, üniversite kayıt sürecinin sona ermesinin ardından belli olması bekleniyor.

Eylül ayının ilk haftasında ÖSYM 2023 YKS ek tercih kılavuzunu yayımlayabilir.

YKS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? 2023 ikinci üniversite tercihlerinde son durum - 4

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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