YKS geç başvuruları başladı: YKS geç başvuru nasıl yapılır, ne zaman bitecek? (2024 YKS AİS geç başvuru ekranı)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyonun üzerinde aday başvurmuştu. Çeşitli nedenlerle başvuru takvimini kaçıran adaylar için şimdi geç başvuru fırsatı doğdu. Üniversiteli olma yolunda adım atmak isteyen adaylar, bugün itibarıyla ÖSYM üzerinden geç başvurularını yapabilecek. Peki, 2024 YKS geç başvuru nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

YKS geç başvuruları başladı: YKS geç başvuru nasıl yapılır, ne zaman bitecek? (2024 YKS AİS geç başvuru ekranı) - 1

Üniversiteye girişte uygulanan YKS oturumları için 3 milyonun üzerinde aday başvurdu. Aday sayısına ilişkin net bilgi ise geç başvuruların tamamlanmasının ardından belirlenecek. Henüz başvuru yapmayan adaylar için geç başvuru duyurusu yapıldı. İşte, 2024 YKS geç başvuru ekranı...

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YKS geç başvuruları başladı: YKS geç başvuru nasıl yapılır, ne zaman bitecek? (2024 YKS AİS geç başvuru ekranı) - 2

YKS GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI

YKS başvuruları 26 Şubat'ta sona erdi, geç başvurular ise 5-7 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular ÖSYM AİS aracılığıyla gerçekleşecek.

5 Mart Salı günü sabah saat 10.00'da ÖSYM'nin geç başvuru ekranı erişime açıldı

Geç başvurular 7 Mart 2024 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

YKS geç başvuruları başladı: YKS geç başvuru nasıl yapılır, ne zaman bitecek? (2024 YKS AİS geç başvuru ekranı) - 3

YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2024 YKS geç başvuruları ÖSYM AİS aracılığıyla belirlenen tarihler ve saatler arasında yapılacak.

YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS geç başvuruları başladı: YKS geç başvuru nasıl yapılır, ne zaman bitecek? (2024 YKS AİS geç başvuru ekranı) - 4

2024 YKS OTURUM TARİHLERİ

YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

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