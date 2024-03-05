YKS geç başvuruları başladı: YKS geç başvuru nasıl yapılır, ne zaman bitecek? (2024 YKS AİS geç başvuru ekranı)

Üniversiteye girişte uygulanan YKS oturumları için 3 milyonun üzerinde aday başvurdu. Aday sayısına ilişkin net bilgi ise geç başvuruların tamamlanmasının ardından belirlenecek. Henüz başvuru yapmayan adaylar için geç başvuru duyurusu yapıldı. İşte, 2024 YKS geç başvuru ekranı...