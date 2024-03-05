YKS geç başvuruları başladı: YKS geç başvuru nasıl yapılır, ne zaman bitecek? (2024 YKS AİS geç başvuru ekranı)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyonun üzerinde aday başvurmuştu. Çeşitli nedenlerle başvuru takvimini kaçıran adaylar için şimdi geç başvuru fırsatı doğdu. Üniversiteli olma yolunda adım atmak isteyen adaylar, bugün itibarıyla ÖSYM üzerinden geç başvurularını yapabilecek. Peki, 2024 YKS geç başvuru nasıl yapılır, ne zaman bitecek?
Üniversiteye girişte uygulanan YKS oturumları için 3 milyonun üzerinde aday başvurdu. Aday sayısına ilişkin net bilgi ise geç başvuruların tamamlanmasının ardından belirlenecek. Henüz başvuru yapmayan adaylar için geç başvuru duyurusu yapıldı. İşte, 2024 YKS geç başvuru ekranı...