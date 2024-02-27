YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor? (2024 ÖSYM YKS geç başvuru tarihleri)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuru tarihi, 26 Şubat'ta YKS başvurularının sona ermesinin ardından sorgulanmaya başladı. YKS başvurularını kaçıran adaylar için son bir fırsat olacak olan geç başvuru tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor?
2024 YKS geç başvurularının ne zaman yapılacağı, bu yıl yapılacak üniversite sınavlarına katılım sağlamak isteyen kişilerin gündeminde yer almaya başladı. YKS başvuru günlerini kaçıran adaylar, geç başvuruyla birlikte bir fırsat daha yakalayacak. Peki, 2024 YKS geç başvuruları ne zaman?