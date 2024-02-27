YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor? (2024 ÖSYM YKS geç başvuru tarihleri)

2024 YKS geç başvurularının ne zaman yapılacağı, bu yıl yapılacak üniversite sınavlarına katılım sağlamak isteyen kişilerin gündeminde yer almaya başladı. YKS başvuru günlerini kaçıran adaylar, geç başvuruyla birlikte bir fırsat daha yakalayacak. Peki, 2024 YKS geç başvuruları ne zaman?