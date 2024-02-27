YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor? (2024 ÖSYM YKS geç başvuru tarihleri)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuru tarihi, 26 Şubat'ta YKS başvurularının sona ermesinin ardından sorgulanmaya başladı. YKS başvurularını kaçıran adaylar için son bir fırsat olacak olan geç başvuru tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor?

YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor? (2024 ÖSYM YKS geç başvuru tarihleri) - 1

2024 YKS geç başvurularının ne zaman yapılacağı, bu yıl yapılacak üniversite sınavlarına katılım sağlamak isteyen kişilerin gündeminde yer almaya başladı. YKS başvuru günlerini kaçıran adaylar, geç başvuruyla birlikte bir fırsat daha yakalayacak. Peki, 2024 YKS geç başvuruları ne zaman?

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YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor? (2024 ÖSYM YKS geç başvuru tarihleri) - 2

YKS BAŞVURULARI SONA ERDİ

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılan YKS başvuruları 1-26 Şubat tarihleri arasında sona erdi.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden tamamladı.

YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor? (2024 ÖSYM YKS geç başvuru tarihleri) - 3

2024 YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi sonrasında geç başvuruların başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; YKS geç başvuruları 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular 7 Mart 2024 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

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