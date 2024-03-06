YKS geç başvurusu ne zaman, saat kaçta bitecek? 2024 YKS geç başvuru ücreti

YKS için geç başvuru süreci devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihini kaçıranlar için 2 gün sürecek geç başvuruların başladığını bildirmişti. Henüz başvuru yapmayan adaylar son başvuru tarihinin yanı sıra geç başvuru ücretini de merak ediyor. Peki, YKS geç başvurusu ne zaman, saat kaçta bitecek?

YKS geç başvurusu ne zaman, saat kaçta bitecek? 2024 YKS geç başvuru ücreti - 1

8 ve 9 Haziran'da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç başvuru sürecinde zaman daralıyor. Farklı sebeplerle başvuru takvimini kaçıran adaylar için geç başvuru fırsatı doğdu. Üniversiteli olma yolunda adım atmak isteyen adaylar ÖSYM üzerinden geç başvurularını yapabilecek.  2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 3 milyonun üzerinde aday başvurmuştu. İşte, YKS geç başvurusu hakkında bilgiler...

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YKS geç başvurusu ne zaman, saat kaçta bitecek? 2024 YKS geç başvuru ücreti - 2

YKS GEÇ BAŞVURUSU SAAT KAÇTA BİTECEK?

5-7 Mart'ta gerçekleştirilecek başvurular, 7 Mart Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar başvurularını, Aday İşlemleri Sistemi, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek.

YKS geç başvurusu ne zaman, saat kaçta bitecek? 2024 YKS geç başvuru ücreti - 3

YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?


2024 YKS geç başvuruları ÖSYM AİS aracılığıyla belirlenen tarihler ve saatler arasında yapılacak.

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YKS geç başvurusu ne zaman, saat kaçta bitecek? 2024 YKS geç başvuru ücreti - 4

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için 295 TL olarak belirlenmişti.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "5-7 Mart tarihleri arasındaki geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek" denilmişti.

YKS geç başvuru ücreti her oturum için 442,5 TL olarak ödenecek.

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