YKS geç başvurusu ne zaman, saat kaçta bitecek? 2024 YKS geç başvuru ücreti

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için 295 TL olarak belirlenmişti.



ÖSYM'den yapılan açıklamada "5-7 Mart tarihleri arasındaki geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek" denilmişti.



YKS geç başvuru ücreti her oturum için 442,5 TL olarak ödenecek.



