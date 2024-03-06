YKS geç başvurusu ne zaman, saat kaçta bitecek? 2024 YKS geç başvuru ücreti
YKS için geç başvuru süreci devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihini kaçıranlar için 2 gün sürecek geç başvuruların başladığını bildirmişti. Henüz başvuru yapmayan adaylar son başvuru tarihinin yanı sıra geç başvuru ücretini de merak ediyor. Peki, YKS geç başvurusu ne zaman, saat kaçta bitecek?
8 ve 9 Haziran'da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç başvuru sürecinde zaman daralıyor. Farklı sebeplerle başvuru takvimini kaçıran adaylar için geç başvuru fırsatı doğdu. Üniversiteli olma yolunda adım atmak isteyen adaylar ÖSYM üzerinden geç başvurularını yapabilecek. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 3 milyonun üzerinde aday başvurmuştu. İşte, YKS geç başvurusu hakkında bilgiler...