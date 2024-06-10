YKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? ÖSYM bünyesindeki sınavların görevli ücretleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumları geride kaldı. 2024 YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de 438 bin 684 kişi, ikinci oturumda (AYT) 282 bin 812 kişi, son oturum olan YDT'de ise 36 bin 46 kişi görev aldı.