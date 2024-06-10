YKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? ÖSYM bünyesindeki sınavların görevli ücretleri
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde tamamlandı. Üç oturumda tamamlanan sınavda binlerce görevli yer aldı. Yoğun bir süreci geride bırakan sınav görevlileri, 2024 ücretlerini merak ediyor. Peki, YKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? İşte ÖSYM bünyesindeki sınavların görevli ücretleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumları geride kaldı. 2024 YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de 438 bin 684 kişi, ikinci oturumda (AYT) 282 bin 812 kişi, son oturum olan YDT'de ise 36 bin 46 kişi görev aldı.