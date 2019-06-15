YKS ilk oturumu tamamlandı
Anadolu Ajansı
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) son buldu. İkinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın saat 10.15'te uygulanacak ve 180 dakika süre tanınacak
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1Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.
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2Adaylar aileleri ile birlikte sınava girecekleri okula geldi.
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TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.
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Adaylara 135 dakika süre verilecek.
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Öğrenciler sınava gireceği binalara üst aramalarının ardından alındı.
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6İçeride adaylar okul bahçesinde aileler sınav heyecanı yaşıyor.
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7Adayların aileleri okul bahçesinde dua etti.
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DEDE VE TORUN AYNI ANDA SINAV HEYECANI YAŞADINevşehir'de dede ve torun, üniversite öğrencisi olabilmek için aynı okulda sınava girdi.
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BİNLERCE ÖĞRENCİ SINAVA GİREMEDİBinlerce öğrenci 15 dakika kuralına takıldı ve sınava giremedi.
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10Sınava geç kalan bazı öğrenciler gözyaşlarına boğuldu.
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1 DAKİKA İLE SINAVI KAÇIRDIBazı öğrenciler ise sınavı yaklaşık 1 dakika ile kaçırdı.
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1210.00 itibari ile kapanan kapılar, sınava geç kalan öğrencilere açılmadı.
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13Adıyaman'da ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumuna geç kalan öğrenciyi, polis ekipleri sınava gireceği okula götürdü.
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Sınava yanlış okula gittiğini fark eden öğrenci, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak yardım istedi.
Koşar adımlarla sınava yetişen öğrenci, polis ekiplerine teşekkür etti.
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SINAV SALONUNDA BİR ÖĞRENCİ BAYILDI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) giren Aleyna Kayhan (19), sınav sırasında baygınlık geçirince ambulansla hastaneye kaldırıldı.