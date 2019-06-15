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Öğrencilerin YKS heyecanı

Anadolu Ajansı

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

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    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.
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    Adaylar aileleri ile birlikte sınava girecekleri okula geldi.
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    TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.

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    Adaylara 135 dakika süre verilecek.

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    Öğrenciler sınava gireceği binalara üst aramalarının ardından alındı.

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    İçeride adaylar okul bahçesinde aileler sınav heyecanı yaşıyor.
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    Adayların aileleri okul bahçesinde dua etti.
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    DEDE VE TORUN AYNI ANDA SINAV HEYECANI YAŞADI

    DEDE VE TORUN AYNI ANDA SINAV HEYECANI YAŞADI
    Nevşehir'de dede ve torun, üniversite öğrencisi olabilmek için aynı okulda sınava girdi.
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    BİNLERCE ÖĞRENCİ SINAVA GİREMEDİ

    BİNLERCE ÖĞRENCİ SINAVA GİREMEDİ
    Binlerce öğrenci 15 dakika kuralına takıldı ve sınava giremedi.

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    Sınava geç kalan bazı öğrenciler gözyaşlarına boğuldu.
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    1 DAKİKA İLE SINAVI KAÇIRDI

    1 DAKİKA İLE SINAVI KAÇIRDI
    Bazı öğrenciler ise sınavı yaklaşık 1 dakika ile kaçırdı.
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    10.00 itibari ile kapanan kapılar, sınava geç kalan öğrencilere açılmadı.
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    Adıyaman'da ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumuna geç kalan öğrenciyi, polis ekipleri sınava gireceği okula götürdü.
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    Sınava yanlış okula gittiğini fark eden öğrenci, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak yardım istedi.

    Koşar adımlarla sınava yetişen öğrenci, polis ekiplerine teşekkür etti.

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