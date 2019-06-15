Öğrencilerin YKS heyecanı
Anadolu Ajansı
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
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1Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.
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2Adaylar aileleri ile birlikte sınava girecekleri okula geldi.
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TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.
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Adaylara 135 dakika süre verilecek.
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Öğrenciler sınava gireceği binalara üst aramalarının ardından alındı.
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6İçeride adaylar okul bahçesinde aileler sınav heyecanı yaşıyor.
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7Adayların aileleri okul bahçesinde dua etti.
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DEDE VE TORUN AYNI ANDA SINAV HEYECANI YAŞADINevşehir'de dede ve torun, üniversite öğrencisi olabilmek için aynı okulda sınava girdi.
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BİNLERCE ÖĞRENCİ SINAVA GİREMEDİBinlerce öğrenci 15 dakika kuralına takıldı ve sınava giremedi.
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10Sınava geç kalan bazı öğrenciler gözyaşlarına boğuldu.
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1 DAKİKA İLE SINAVI KAÇIRDIBazı öğrenciler ise sınavı yaklaşık 1 dakika ile kaçırdı.
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1210.00 itibari ile kapanan kapılar, sınava geç kalan öğrencilere açılmadı.
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13Adıyaman'da ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumuna geç kalan öğrenciyi, polis ekipleri sınava gireceği okula götürdü.
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Sınava yanlış okula gittiğini fark eden öğrenci, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak yardım istedi.
Koşar adımlarla sınava yetişen öğrenci, polis ekiplerine teşekkür etti.
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