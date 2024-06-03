YKS maratonu hafta sonu başlıyor! YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek?
3 milyonun üzerindeki adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da oturumlara ilişkin bilgileri araştırıyor. Üç oturumda tamamlanacak olan sınav, Türkiye'deki tüm illerle birlikte KKTC'de gerçekleştirilecek. Peki, YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? İşte YKS oturumlarına dair ayrıntılar...
3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) için saat 10.00'dan sonra, YDT (Yabancı Dil Testi) için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YKS adaylarının sınava gelirken sınava giriş ve fotoğraflı geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.