YKS maratonu hafta sonu başlıyor! YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek?

3 milyonun üzerindeki adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da oturumlara ilişkin bilgileri araştırıyor. Üç oturumda tamamlanacak olan sınav, Türkiye'deki tüm illerle birlikte KKTC'de gerçekleştirilecek. Peki, YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? İşte YKS oturumlarına dair ayrıntılar...

YKS maratonu hafta sonu başlıyor! YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? - 1

3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) için saat 10.00'dan sonra, YDT (Yabancı Dil Testi) için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YKS adaylarının sınava gelirken sınava giriş ve fotoğraflı geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

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YKS maratonu hafta sonu başlıyor! YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? - 2

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak.

Sınav 81 ildeki 245 sınav merkezi ile KKTC Lefkoşa ve Hırvatistan Zagreb'de yapılacak.

YKS maratonu hafta sonu başlıyor! YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? - 3

TYT SAATİ VE SÜRESİ

YKS'nin 8 Haziran saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.




YKS maratonu hafta sonu başlıyor! YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? - 4

AYT SAATİ VE SÜRESİ

Sınavın ikinci oturumu AYT ise 9 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.

YKS maratonu hafta sonu başlıyor! YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? - 5

YDT SAATİ VE SÜRESİ

Üçüncü ve son oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

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