YKS maratonu hafta sonu başlıyor! YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak.

Sınav 81 ildeki 245 sınav merkezi ile KKTC Lefkoşa ve Hırvatistan Zagreb'de yapılacak.