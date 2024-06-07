YKS maratonu yarın başlıyor: ÖSYM'nin hazırlıkları tamamlandı, tedbirleri alındı

"1 MİLYONA YAKIN PERSONEL GÖREV YAPACAK"

YKS'nin tüm aşamalarında diğer devlet kurumlarıyla işbirliği içerisinde bulunduklarını aktaran Ersoy, üç oturumda 1 milyona yakın kişinin görev alacağını, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Katkılarından dolayı ilgili tüm kurumlara ve sınav görevlilerine teşekkür eden Ersoy, adaylara yönelik, "Acısı ve tatlısıyla uzun ve zorlu bir hazırlık süreci geçirdiniz. Her şeyden önce şu bilinmelidir ki sizler ülkemiz için çok kıymetlisiniz. Büyük emek sarf ettiniz, sizlerin emeği, bizler için emanettir. ÖSYM olarak emeklerinizin karşılığını alacağınız şekilde çalışmalarımızı tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.