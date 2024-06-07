YKS maratonu yarın başlıyor: ÖSYM'nin hazırlıkları tamamlandı, tedbirleri alındı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) yarın yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi. Sınav günleri güvenlik amacıyla 63 bin 463 emniyet personeli görev yapacak ve nüfus müdürlükleri açık tutulacak. 3 oturum yapılacak sınavın sonuçları 17 Temmuz'da açıklanak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) 8-9 Haziran'da yapılacak.