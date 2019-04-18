YKS ne zaman? (Üniversite sınav tarihi)

1 YKS GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Haziran'da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran'da uygulanacak YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.



YKS'nin 1. oturumu TYT ve 2. oturumu AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra, 3. oturum YDT için saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2 2019-YKS 1. OTURUM TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) Sınav Tarihi: 15.06.2019 10:15 Sonuç tarihi 18.07.2019

3 2019-YKS 2. OTURUM ALAN YETERLILİK TESTLERİ (AYT) Sınav Tarihi:

16.06.2019 10:15 Sonuç tarihi



18.07.2019

4 2019-YKS 3. OTURUM YABANCI DİL TESTİ (YDT) Sınav Tarihi:



16.06.2019 15:45

Sonuç tarihi



18.07.2019

5 TYT'de adaylara 40 soruluk Türkçe, 20 soruluk Sosyal Bilimler, 40 soruluk Temel Matematik ve 20 soruluk Fen Bilimleri testi olmak üzere 120 soru yöneltilecek.







6 AYT'de adaylara, 40 soruluk Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, 40 soruluk Sosyal Bilimler-2 testi, 40 soruluk Matematik ile 40 soruluk Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek.





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AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacak. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecek.







8 YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Her dil için 80 sorudan oluşan ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

9 UZMANLARDAN YKS İÇİN UYARILAR YKS sınavına girecekler için hem sınav öncesinde hem de sınav için önerilerde bulunan uzmanlar, "Yoğun bir ders programı yerine soru çözümlerine odaklanın. Belgelerinizi akşamdan hazırlayın. En geç yarım saat kala sınav yerinize olun. Yapamadığınız soruyu geçin, turlama tekniğini kullanın" uyarılarında bulundu. İşte uzmanların uyarılarından öne çıkanlar...

10 DENEME SINAVLARI ÇÖZÜN Uzmanların sınav öncesi için yaptığı uyarıların başında 'bol bol deneme sınavı yapın' geliyor. -Yeni konu çalışmak yerine zihninizde tam oturmamış konuları tamamlayın. -Sınavdan önceki gün dinlenin. -Sınava gireceğiniz yeri mutlaka görün. -Negatif konuşan kişilerden uzak durmaya çalışın.

11 RAHAT KIYAFETLER TERCİH EDİN -Sınav sabahı rutin kahvaltınızı edin. Alışkın olmadığınız yiyecek, ilaç ve vitaminlerden uzak durun. -Sınav için rahat kıyafetler tercih edin. -En geç yarım saat kala sınav yerinde olun.

12 UZUN SORULARDA İPUÇLARINDAN YARARLANIN -Sınav esnasında heyecan ve kaygı durumunda nefes egzersizleri yapın. Derin nefes alarak kendinizi rahatlatın. -Soru içinde geçen ipuçlarından yararlanın. Soru ne kadar uzunsa içinde o kadar ipucu vardır. -Kaydırma riskine karşı cevapları önce kitapçığa ardından cevap kağıdına işaretleyin.

13 -Deneme sınavlarında uyguladığınız sistemi gerçek sınavda da uygulayın. -Zorlandığınız soruyu sonraya bırakın. Turlama tekniği verimli zaman kullanımı açısından kolaylık sağlayacaktır.

14 PİERCİNG VE BAŞÖRTÜSÜ İĞNESİ İLE SINAVA GİRİLEBİLECEK Sınavda adaylar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, çanta, cüzdan, kredi kartı gibi her türlü manyetik kart, her türlü kesici ve delici alet ile ateşli silah, her türlü saat, sözlük işlevi olan aygıtlar, müsvedde kağıt, defter, kitap, sözlük, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşya, kalem, silgi, kalemtraş, hesap cetveli, hesap makinesi, ehliyet ve kurum kimlik kartları, kulaklık ile bluetooth özellikli cihazlar sınava giriş sırasında yanında bulunduramayacak.