YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınava girerken gerekli belgeler neler? Üniversite sınavı öncesi gündemde

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağı, 8-9 Haziran'da yapılacak YKS öncesinde öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Sınava girerken gerekli belgeler arasında yer alan YKS sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden alınabilecek. İşte ayrıntılar.

YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınava girerken gerekli belgeler neler? Üniversite sınavı öncesi gündemde - 1

2024 YKS sınav giriş belgesi, sınava girerken öğrencilerin yanlarında bulundurması gereken belgeler arasında yer alıyor. Sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağı ise sınav öncesi henüz belgelerini almamış olan kişiler tarafından sorgulanıyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınava girerken gerekli belgeler neler?

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YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınava girerken gerekli belgeler neler? Üniversite sınavı öncesi gündemde - 2

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınava girerken gerekli belgeler neler? Üniversite sınavı öncesi gündemde - 3

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

İlgili oturuma ait sınava giriş belgesi

Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresidolmamış pasaport dışında; Türkvatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğütarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalımühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

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