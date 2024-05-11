YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM AİS ekranında (2024 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş yerleri için bekleyiş sürüyor. Yıl boyunca üniversite sınavları için hazırlıklarını sürdüren adaylar, gözlerini ÖSYM'den yapılacak olan YKS sınav giriş yeri duyurusuna çevirdi. 8-9 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS (AYT, TYT ve YDT) sınavları öncesinde, sınav giriş belgesi için beklenen tarih belli oldu. Peki, 2024 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM AİS ekranında (2024 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama) - 1

2024 YKS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih sorgulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl YKS sınavlarından birkaç hafta önce açıklanan YKS sınav yerlerinin bu yıl da aynı tarihlerde duyurulması bekleniyor. Peki, 2024 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

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YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM AİS ekranında (2024 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama) - 2

2024 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren YKS sınav giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor.

YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM AİS ekranında (2024 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama) - 3

2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM AİS ekranında (2024 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama) - 4

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

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