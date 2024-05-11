YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM AİS ekranında (2024 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama)

2024 YKS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih sorgulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl YKS sınavlarından birkaç hafta önce açıklanan YKS sınav yerlerinin bu yıl da aynı tarihlerde duyurulması bekleniyor. Peki, 2024 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?