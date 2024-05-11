YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM AİS ekranında (2024 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş yerleri için bekleyiş sürüyor. Yıl boyunca üniversite sınavları için hazırlıklarını sürdüren adaylar, gözlerini ÖSYM'den yapılacak olan YKS sınav giriş yeri duyurusuna çevirdi. 8-9 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS (AYT, TYT ve YDT) sınavları öncesinde, sınav giriş belgesi için beklenen tarih belli oldu. Peki, 2024 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
2024 YKS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih sorgulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl YKS sınavlarından birkaç hafta önce açıklanan YKS sınav yerlerinin bu yıl da aynı tarihlerde duyurulması bekleniyor. Peki, 2024 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?